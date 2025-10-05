Oasis: Ο κιθαρίστας Paul Arthurs αποχωρεί προσωρινά από την περιοδεία επανένωσης για λόγους υγείας - Real.gr

Ο Paul «Bonehead» Arthurs, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Oasis, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την περιοδεία «Oasis Live ’25 World Tour» η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας, για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε νωρίτερα εφέτος.

«Στις αρχές του έτους διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, γεγονός που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία», έγραψε ο Bonehead στην ανάρτησή του στο Instagram.

Οι συναυλίες από τις οποίες θα απουσιάσει ο μουσικός ξεκινούν στη Σεούλ στις 21 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Τόκιο (25-26 Οκτωβρίου), στη Μελβούρνη (31 Οκτωβρίου, 1 και 4 Νοεμβρίου) και στο Σίδνεϊ (7-8 Νοεμβρίου).

