Ομπάμα: Κατακρίνει την απόφαση του Τραμπ να καταργήσει τα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων - Real.gr

Οι Αμερικανοί θα είναι "λιγότερο ασφαλείς" και "λιγότερο υγιείς" με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει έναν νόμο που χρησιμεύει ως βάση για την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατήγγειλε σήμερα ο Μπαράκ Ομπάμα.

“Χωρίς αυτό, θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς και λιγότερο ικανοί να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή –όλα αυτά για να μπορέσει η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων να κερδίσει ακόμη περισσότερα χρήματα”, κατήγγειλε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, υπό την ηγεσία του οποίου εγκρίθηκε ο νόμος το 2009 από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA).

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την κατάργηση στις Ηνωμένες Πολιτείες των ομοσπονδιακών προτύπων για τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου για τα αυτοκίνητα, άμεση συνέπεια της ανάκλησης ενός νόμου του 2009 που χρησίμευσε ως βάση για πολλούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ανατρέποντσς έτσι το πόρισμα ότι οι εκπομπές των αερίων αυτών θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Η απόφαση αυτή “θα εξοικονομήσει χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια στους Αμερικανούς καταναλωτές” μειώνοντας το κόστος των αυτοκινήτων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλωμένος σκεπτικιστής όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, από τον Λευκό Οίκο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ