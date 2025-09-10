Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις» - Real.gr

Αποκλεισμοί δρόμων, επιθέσεις σε υποδομές, συγκρούσεις με αστυνομικούς - Περίπου 400 διαδηλωτές κατέλαβαν τον σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι

Την κοινωνική πίεση αρχίζει να αισθάνεται πλέον ο Εμμανουέλ Μακρόν καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις πολιτών, που ανταποκρίθηκαν στο διαδικτυακό κάλεσμα «Να τα μπλοκάρουμε όλα» (Bloquon tout), έχουν αρχίσει σε ολόκληρη την Γαλλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, οι συλλήψεις άγγιξαν τις 295, εκ των οποίων οι 171 έγιναν στην περιοχή του Παρισιού. Η αστυνομία μέχρι το μεσημέρι είχε διαλύσει 106 μπλόκα, ενώ συνολικά έγιναν 273 συγκεντρώσεις και 157 αποκλεισμοί, με περίπου 29.000 συμμετέχοντες.

Την ίδια ώρα ο νέος πρωθυπουργός – εκλεκτός του Μακρόν – Σεμπαστιέν Λεκορνί έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά, καθώς υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές», στο κέντρο των δρόμων μεγάλων πόλεων, από το Παρίσι έως τη Μασσαλία, τη Ρεν και την Τουλούζη, υπάρχουν οδομαχίες, επιθέσεις σε υποδομές και συγκρούσεις με αστυνομικούς. Διακοπές υπάρχουν και σε μέσα μεταφοράς, με πιο χαρακτηριστική αυτή που έγινε στον σταθμό Γκαρ ντι Νορ, που σταμάτησε προσωρινά να λειτουργεί μετά την κατάληψη περίπου 400 διαδηλωτών.

Σε δημόσιους χώρους εκδηλώθηκαν 105 πυρκαγιές, κάποιες εκ των οποίων μακριά από τα κέντρα των κινητοποιήσεων, ενώ τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Στον σταθμό Γκαρ ντι Νορ, 400 διαδηλωτές πραγματοποίησαν κατάληψη σταματώντας προσωρινά την λειτουργία του. Στις Αρδέννες, δύο οχήματα καταστράφηκαν σε λατομείο, ενώ στο Σεμπαστιέν έβαλαν φωτιά σε κολώνα των τηλεπικοινωνιών.

Εκπρόσωποι των συνδικάτων μιλούν για κοινωνικό πόλεμο, ενώ αρκετοί διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς υποστηρίζουν ότι ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυξάνει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό στις πλάτες των εργαζομένων.