Ογκώδεις διαδηλώσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία με αίτημα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Πορείες και στο Ισραήλ κατά Νετανιάχου

«Άμεση κατάπαυση του πυρός» ζητούσαν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει, σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία».

Happening now in Washington, DC #March4Gaza at Freedom Plaza pic.twitter.com/5cOcMMszcy

Σε μια εξέδρα, ορισμένοι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας που πλέον ζουν σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν και το Τέξας, εξιστόρησαν τη μοίρα αγαπημένων τους προσώπων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ενώ προέτρεψαν την κυβέρνηση Μπάιντεν να σταματήσει τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση του Ισραήλ. «Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα μπορούσε εύκολα να σταματήσει αυτήν την παραφροσύνη», ασκώντας πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ένας εξ αυτών.

Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η έβδομη μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Έπειτα από την ανάπαυλα των εορτών, χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν χθες Σάββατο στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βρετανίας – όπως και άλλων τριάντα χωρών ανά τον κόσμο.

Στην πορεία συμμετείχαν διαδηλωτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να βομβαρδίζετε τα παιδιά στη Γάζα» και είχαν ζωγραφισμένα κλαδιά ελιάς, ενώ ανέμιζαν σημαίες της ειρήνης και της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές προέτρεψαν την κυβέρνηση Σούνακ «να σταματήσει να χρηματοδοτεί τη γενοκτονία», ορισμένοι δήλωναν πως αισθάνονται «ντροπή» που είναι Βρετανοί.

London today - this was just one of the two squares filled with protestors ???????? pic.twitter.com/3wweWpacmA