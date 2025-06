OHE: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν - Real.gr

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «επικίνδυνη κλιμάκωση σε μια περιοχή που βρίσκεται ήδη στην κόψη του ξυραφιού – και άμεση απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

«Υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος αυτή η σύγκρουση να ξεφύγει γρήγορα εκτός ελέγχου – με καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες, την περιοχή και (ολόκληρο) τον κόσμο», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Αυτήν την επικίνδυνη ώρα, είναι κρίσιμο να αποφευχθεί ένας φαύλος κύκλος χάους. Στρατιωτική λύση δεν υπάρχει. Η μόνη διέξοδος είναι η διπλωματία. Η μόνη ελπίδα είναι η ειρήνη», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.

There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of…

— António Guterres (@antonioguterres) June 22, 2025