Οι αντιδράσεις Ευρωπαίων ηγετών μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν - Πώς την «υποδέχτηκαν» τα διεθνή ΜΜΕ - Real.gr

Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

«Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα», σημείωσε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook. «Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.



Η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε σε δημοσιογράφους στο Όσλο ύστερα από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία, και ακόμη και να την αυξήσουμε, να δώσουμε το σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα (για την εισβολή της στην Ουκρανία)», σημείωσε ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο Όσλο.

Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν έδειξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιζητεί την ειρήνη και θέλει να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης, δήλωσε παράλληλα νωρίτερα σήμερα η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Γιάνα Τσερνοσοβά.

«Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφεραν σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσαν ότι ο Πούτιν δεν επιζητεί την ειρήνη, παρά μάλλον μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης και να διαδώσει την προπαγάνδα του», σημείωσε η ίδια σε ανάρτησή της στο X, στην οποία πρόσθεσε ότι η Δύση πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία.

Jednání Trump-Putin na Aljašce nepřineslo zásadní posun k ukončení války na Ukrajině, potvrdilo ovšem to, že Putin nehledá mír, ale příležitost oslabit jednotu Západu a šířit svou propagandu. Snaží se prodlužovat konflikt, aby dosáhl maxima svých cílů z hlediska ruské expanze.… — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 16, 2025

Η Ρωσία «δεν μπορεί να έχει» τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δήλωσαν σε κοινό τους ανακοινωθέν Ευρωπαίοι ηγέτες, στην επομένη της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις αναφορικά με την επικράτειά της», υπογραμμίζει το κοινό ανακοινωθέν που συνυπογράφουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μεταξύ άλλων.

Επιπρόσθετα επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να διευκολύνουν μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν.

«Είμαστε (…) έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής, με την υποστήριξη της Ευρώπης».

Επίσης δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία και να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία.

«Μαύρη Παρασκευή»

Ως «μαύρη Παρασκευή» περιέγραψε την χθεσινή ημέρα και την συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει εκεχειρία ή σοβαρές συνέπειες».

«Αντ’ αυτού, υπήρξε πρόσκληση για τον (Ντόναλντ) Τραμπ στη Μόσχα. Αυτό έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το σκάνδαλο γύρω από την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο κ. Κιζεβέτερ πριν από λίγη ώρα στο πρωινό μαγκαζίνο του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μια ισχυρότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέτρεψε στον ρώσο ηγέτη να εμφανιστεί στη διεθνή σκηνή «ως ίσος», σχολίασε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και πρόσθεσε: «Φαίνεται αποκατεστημένος ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να επιστρέψουν τα παγωμένα στην Δύση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία».

Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο συγκάλεσε ο καγκελάριος Μερτς

Έκτακτο άτυπο υπουργικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης συγκάλεσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την συνάντηση της Αλάσκας, μεταδίδει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Μερτς θέλει να ενημερώσει τους υπουργούς του για τα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν

Πώς αντέδρασαν τα διεθνή ΜΜΕ

Με ανάμεικτα συναισθήματα απογοήτευσης, θυμού και κυνισμού, ο Τύπος στις ΗΠΑ και την Ουκρανία χαρακτηρίζει αποτυχημένη την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει έστω μια προσωρινή συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία, αντίθετα, τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα αυτά που ευθυγραμμίζονται με την κυβέρνηση, χαιρετίζουν τη συνάντηση στην Αλάσκα, χωρίς όμως να προχωρούν σε εκτιμήσεις για το μέλλον πιθανών διαπραγματεύσεων ή για την πορεία της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Αηδία. Ντροπή Και τελικά, άσκοπη» η συνάντηση στην Αλάσκα. έγραψε η εφημερίδα The Kyiv Independent στο σημερινό κύριο άρθρο της.

«Αυτά ήταν τα λόγια που μας ήρθαν στο μυαλό καθώς παρακολουθούσαμε τη σύνοδο κορυφής να εκτυλίσσεται. Στις οθόνες μας, ένας δικτάτορας και εγκληματίας πολέμου έτυχε βασιλικής υποδοχής στη γη της ελευθερίας, καθώς τα επιθετικά του μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς τις πόλεις μας», αναφέρει στο κύριο άρθρο της η ανεξάρτητη ουκρανική εφημερίδα.

Η Kyiv Independent υπογραμμίζει την έντονη διαφορά μεταξύ της υποδοχής που επιφυλάχθηκε στον Ρώσο πρόεδρο και της ταπείνωσης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο λίγους μήνες νωρίτερα. «Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με κόκκινο χαλί, θερμές χειραψίες, υπερπτήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών και μια βόλτα με λιμουζίνα (…)», αναφωνεί με αναγανάκτηση. «Ο Ουκρανός πρόεδρος ταπεινώθηκε δημόσια. Τον Ρώσο πρόεδρο τον κανάκεψαν. Και τα δύο επεισόδια είναι επονείδιστα».

«Υπάρχει ένα μάθημα που δεν έχει διδαχθεί ο Τραμπ. Ο Ρώσος ηγέτης δεν κάνει πραγματικά συμφωνίες, δέχεται. Αποδέχεται ό,τι του προσφέρεται, μετά αποδέχεται περισσότερα και συνεχίζει να αποδέχεται μέχρι να τον σταματήσουν με τη βία. Αυτή είναι η ρωσική τέχνη της συμφωνίας. Ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει ότι ο Πούτιν δεν είναι συναλλακτικός με την Ουκρανία. Είναι μεσσιανικός. Δεν θεωρεί την Ουκρανία ανεξάρτητο κράτος, αλλά ιστορικό λάθος που πρέπει να διορθωθεί. Η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, στα μάτια του, είναι ένα ατύχημα. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να ‘διορθώσει’.», σημειώνει. Το συμπέρασμα του άρθρου; «Ο Πούτιν επιστρέφει από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας με μια νίκη – αλλά όχι μια σαρωτική νίκη όπως θα μπορούσε να ελπίζει».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Times της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ: «Ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν. Δεν έχει ακόμη πετύχει ειρηνευτική συμφωνία».

H εφημερίδα τόνισε ιδιαίτερα την «στρατιωτική επίδειξη» του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Καθώς περπατούσαν προς μια σκηνή, οι δύο άνδρες σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν ένα βομβαρδιστικό B-2 stealth να πετάει από πάνω (…) Πέρασαν μπροστά από αρκετά μαχητικά F-22 που σταθμεύουν στο Έλμενντορφ, το είδος των αεροσκαφών που χρησιμοποιούν οι πιλότοι για την αντιμετώπιση των απειλών ρωσικής επιθετικότητας».

Και σημείωσε την «ασυνήθιστη χειρονομία σεβασμού» του Αμερικανού προέδρου που άφησε τον ομόλογό του να μιλήσει πρώτος στο τέλος της συνάντησής τους.

Ο πρώην επικεφαλής του γραφείου της αμερικανικής εφημερίδας στη Μόσχα, Σερτζ Σμέμαν συνοψίζει: «Λίγων συνόδων κορυφής Ανατολής-Δύσης στη σύγχρονη ιστορία έχουν προηγηθεί τόσες πολλές εικασίες και αβεβαιότητα. Λίγες, αν όχι καμία, έχουν ολοκληρωθεί με ακόμη λιγότερη σαφήνεια. Αυτό που ήταν σαφές, ωστόσο, ήταν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος».

Η αντίδραση των γερμανικών ΜΜΕ

Τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «βλέπει» ο γερμανικός Τύπος ως κερδισμένο από την συνάντηση κορυφής της Αλάσκας. Τα ΜΜΕ κάνουν λόγο για «θρίαμβο» της ρωσικής πλευράς, για απογοήτευση στην Ουκρανία και την Ευρώπη η οποία περιορίστηκε σε ρόλο θεατή.

«Σχεδόν κανείς δεν περίμενε ότι θα κηρυσσόταν στην Αλάσκα μια εκεχειρία για την Ουκρανία. Αλλά η συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν δεν ανταποκρίθηκε ούτε καν στις χαμηλότερες προσδοκίες», αναφέρει η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD σε ανάλυσή της και κάνει λόγο για «πολύ θόρυβο για το τίποτα». «Η εμφάνιση ήταν μια γιορτή για τον Πούτιν. Ο Τραμπ του έστρωσε το κόκκινο χαλί μπροστά σε όλον τον κόσμο. Έφερε τον άνθρωπο, για τον οποίο υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, στην παγκόσμια σκηνή (…) ο Πούτιν απόλαυσε την εμφάνιση με ένα χαμόγελο θριάμβου», αναφέρει το ARD και υποστηρίζει ότι «ο Τραμπ έπεσε στην παγίδα του Πούτιν», καθώς δεν υπήρξε εκεχειρία ή κάποια συμφωνία ή άλλο ορατό αποτέλεσμα το οποίο θα δικαιολογούσε αυτή την συμβολική εμφάνιση. «Ο Πούτιν υπαινίχθηκε την προθυμία του να διαπραγματευτεί ακριβώς τη στιγμή που ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι επρόκειτο να επιβάλουν νέες κυρώσεις. Ο πρώην πράκτορας πληροφοριών Πούτιν ταπείνωσε δημόσια τον αυτοαποκαλούμενο “πράκτορα συμφωνιών” Τραμπ. Κανείς πιθανότατα δεν θα θελήσει να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο υποτίθεται ότι ονειρεύεται ο Τραμπ, την επόμενη μέρα της συνόδου κορυφής», αναφέρεται στο σχόλιο του ARD και επισημαίνεται ότι την ίδια ώρα στην Ουκρανία υπάρχει απογοήτευση, αφού οι επιθέσεις συνεχίζονται και «ο επιτιθέμενος εμφανίστηκε χαρούμενος στην σκηνή» με τον αμερικανό πρόεδρο. «Οι Ευρωπαίοι είναι απλώς θεατές. Οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις μιλούν για την Ευρώπη, και οι Ευρωπαίοι μένουν απέξω και μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο από την τηλεόραση (…) Πότε θα αναδυθεί μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική πρωτοβουλία; Ποιος μπορεί και θέλει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν; Αυτό σίγουρα θα ήταν ένα καθήκον για τις μεγάλες δυνάμεις Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να κάνει πολλά τηλεφωνήματα», επισημαίνεται στην ανάλυση.

«Ο Τραμπ υποχωρεί, ο Πούτιν θριαμβεύει, ο Ζελένσκι τρέμει», γράφει το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιό του, επισημαίνοντας ότι «ο επικεφαλής του Κρεμλίνου μπορεί να χαίρεται, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσποιείται ότι όλα πήγαν καλά». Ο Ντόναλντ Τραμπ, «ο “διαπραγματευτής”, επέστρεψε σπίτι του χωρίς συμφωνία – παρόλο που κυριολεκτικά έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν στην Αλάσκα. Αυτό μετράει ως αποτυχία; Για τον Πούτιν, ήταν σίγουρα μια νίκη σε όλους τους τομείς», αναφέρει το περιοδικό.

Η Handelsblatt σε ανάλυσή της κάνει λόγο για «αποτυχία στην Αλάσκα» και «συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, η οποία ασκεί πίεση στην Ευρώπη». Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα «έληξε άδοξα. Η στενή συμμαχία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν εμβαθύνει την διατλαντική αποξένωση», σχολιάζει η οικονομική εφημερίδα και σημειώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «άφησε σε μεγάλο βαθμό τον Ρώσο ηγέτη να κάνει ό,τι ήθελε μπροστά στον φακό», ενώ «υποδέχθηκε τον πολέμαρχο συνοδεία μαχητικών, με κόκκινο χαλί, χαμόγελα και χειροκροτήματα».

«Κάτι δεν πήγε καλά στο παρασκήνιο», γράφει η BILD και αναφέρεται σε μια «παράσταση χωρίς αποτελέσματα», ενώ ο ειδησεογραφικός σταθμός n-tv σχολιάζει ότι «αυτό που πέτυχε ο Τραμπ είναι ότι ο Πούτιν επέστρεψε προσωπικά στην παγκόσμια σκηνή, στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του πιο σημαντικού κράτους στο ΝΑΤΟ διαπραγματεύεται μαζί του. Ο Πούτιν, ο εγκληματίας πολέμου που κατηγορήθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δέχθηκε κολακείες σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση».