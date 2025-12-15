Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Γουίκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Real.gr

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν σήμερα τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας μέσω βιντεοδιάσκεψης, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νέλ Μπαρό δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως είχε προτείνει στην ‘Υπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας να ενημερώσουν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου τους υπουργούς Εξωτερικών στη διάρκεια του συμβουλίου ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες.

Κούσνερ και Γουίτκοφ ζητούν από το Κίεβο να παραδώσει στην Μόσχα υπό ουκρανικό έλεγχο εδάφη

Οι αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία “πρέπει να αποσυρθεί”», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.