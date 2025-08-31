Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή - Real.gr

Οι Χούθι ανακοίνωσαν αργότερα πως ο Μοχάμεντ Άχμαντ Μούφτα διορίστηκε «υπηρεσιακός πρωθυπουργός», αξίωμα που κατείχε ο Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι από τον Αύγουστο του 2024.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ορκίστηκαν εκδίκηση χθες Σάββατο μετά τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους, Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα Σαναά την Πέμπτη.

Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο των Χούθι που δολοφονείται σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Η ηγεσία των Χούθι ανακοίνωσε τον θάνατο του Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι και «υπουργών» κατά την «επίθεση που εξαπέλυσε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός στο σημείο συνάντησής τους στη Σαναά». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Massirah, «αρκετοί αξιωματούχοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά».

Almost the entire cabinet of Yemen’s Houthi terror group has been wiped out, following Israel airstrikes on Thursday. • Prime Minister

• Minister of Agriculture

• Minister of Welfare

• Minister of Economy

• Minister of Justice

• Minister of Information

• Minister of… pic.twitter.com/8JDhZbNAZd — Oli London (@OliLondonTV) August 30, 2025

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι «μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους» κατά την επίθεση εναντίον κτιρίου στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί «ανώτεροι στρατιωτικοί και άλλοι αξιωματούχοι του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι». Επισημαίνεται πως η επιχείρηση σχεδιάστηκε χάρη σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και υλοποιήθηκε μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν αργότερα πως ο Μοχάμεντ Άχμαντ Μούφτα διορίστηκε «υπηρεσιακός πρωθυπουργός», αξίωμα που κατείχε ο Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι από τον Αύγουστο του 2024.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπολύουν συχνά αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ανταρτών με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ισραηλινών εδαφών. Υποστηριζόμενοι από το Ιράν, οι Χούθι διαμηνύουν ότι εξαπολύουν αυτές τις επιθέσεις ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις μετά την άνευ προηγουμένου αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», τόνισε ο Μεχντί αλ Μάχατ, επικεφαλής του ανώτατου πολιτικού συμβουλίου των Χούθι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Σας περιμένουν ζοφερές ημέρες», είπε απευθυνόμενος στο Ισραήλ. Προειδοποίησε μάλιστα όλες τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ να φύγουν «πριν να είναι πολύ αργά».

Η παλαιστινιακή Χαμάς καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε ηγέτες των Χούθι ως «ειδεχθές έγκλημα».

Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στη Σαναά ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι Χούθι συνέλαβαν δεκάδες υπόπτους για «συνεργασία με το Ισραήλ» σε Σαναά, Αμράν (βόρεια) και Νταμάρ (νοτιοδυτικά).

Οι αντάρτες Χούθι ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης – η οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη στη δίνη εμφυλίου από το 2014 –, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που εκδιώχθηκε από τη Σαναά έχει την έδρα της στο Άντεν, μεγαλούπολη στο νότιο τμήμα της Υεμένης.

Την Τετάρτη, οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για μια πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, την οποία ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε, λίγες ημέρες μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές της περασμένης Κυριακής στην Υεμένη που προκάλεσαν τον θάνατο 10 ανθρώπων, σύμφωνα με τους αντάρτες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τότε ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters