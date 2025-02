Οι δύο πρώτοι όμηροι παραδόθηκαν από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό - Real.gr

Φάλαγγα οχημάτων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που αναχώρησε από την Ράφα μεταφέροντας δύο ισραηλινούς ομήρους από τους έξι που πρόκειται να απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό τους δύο απελευθερωθέντες άνδρες.

Ο Ταλ Σοχάμ και ο Αβέρα Μενγκίστου επιδείχθηκαν προηγουμένως σε εξέδρα από κουκουλοφόρους της Χαμάς πριν παραδοθούν στα μέλη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

Hamas hands over two Israeli captives to the Red Cross in Rafah, southern Gaza, in the seventh prisoner swap involving six hostages pic.twitter.com/drbNlumd1S

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 22, 2025