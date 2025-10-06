Νόμπελ Ιατρικής: Σε τρεις επιστήμονες για τις ανακαλύψεις τους στην ανασολογική ανοχή - Real.gr

Οι επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 για "τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή", ανακοίνωσε η επιτροπή Νόμπελ.
“Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.
The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr
