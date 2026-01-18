Οι Ευρωπαίοι ενεργοποιούνται για να απαντήσουν στις απειλές Τραμπ - Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ - Real.gr

H Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με εκκλήσεις να εφαρμόσει πρωτοφανή οικονομικά αντίμετρα, γνωστά ως «Μηχανισμός Αποτροπής Μέτρων Εξαναγκασμού» ( Anti-Coercion Instrument), στο πλαίσιο της απάντησης της Ένωσης στις δασμολογικές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος Ευρωπαίων συμμάχων λόγω της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε χθες να επιβάλει ένα κύμα αυξανόμενων δασμών στα κράτη μέλη της ΕΕ Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, μαζί με τη Βρετανία και τη Νορβηγία, εωσότου επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, κλιμακώνοντας μία διαμάχη για το μέλλον της αρκτικής νήσου της Δανίας.

Όλες οι χώρες, που υπόκεινται ήδη σε δασμούς 10% και 15% έχουν στείλει μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία.

Η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, κάλεσε τους πρεσβευτές σε μια έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες σήμερα, η οποία, σύμφωνα με διπλωμάτες, αναμένεται να ξεκινήσει στις 18.00 ώρα Ελλάδας.

Συντονισμένη Ευρωπαϊκή Απάντηση

Μια πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως εκείνος εργάζεται για τον συντονισμό μιας ευρωπαϊκής απάντησης και ασκεί πιέσεις για την ενεργοποίηση του Μηχανισμός Αποτροπής Μέτρων Εξαναγκασμού, ο οποίος θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ένωση ή το εμπόριο σε υπηρεσίες όπου οι ΗΠΑ καταγράφουν πλεόνασμα με την ΕΕ.

Σε μια ανάρτηση χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπερντ Λάνγκε, ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης που προεδρεύει της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Βάλερι Χαγιέ, επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew Europe διατύπωσαν την ίδια άποψη, όπως ακριβώς έκανε σήμερα η Ένωση Μηχανικών της Γερμανίας.

Εντούτοις, ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ λένε πως τώρα δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κλιμακωθεί η κατάσταση.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, μια στενότερη σύμμαχος του Τραμπ και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αποκάλεσαν σήμερα τις απειλές για δασμούς «σφάλμα» και η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Σεούλ πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα και του είπε την άποψή της.

Σχεδιάζει να συνομιλήσει με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα. Η Ιταλία δεν έχει στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ξεκίνησε σήμερα μία διπλωματική επίσκεψη στη Νορβηγία, τη Βρετανία και τη Σουηδία, τρεις στενούς συμμάχους και μέλη του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συζητήσει την ενίσχυση των ρόλου της Συμμαχίας στην ασφάλεια της Γροιλανδίας. Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν θα βρεθεί σήμερα στο Όσλο, προτού επισκεφθεί αύριο το Λονδίνο και την Πέμπτη στη Στοκχόλμη.

Η Γαλλία προτίθεται να ζητήσει υιοθέτηση οικονομικών αντίμετρων της ΕΕ

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις. Αυτό ανέφεραν σήμερα κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, οι οποίοι σημείωναν ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του “με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαΐκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ”.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Τέλος γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών – αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις χώρες της ΕΕ που αντιτίθενται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ αποτελούν «μια μορφή οικονομικού πολέμου», δηλωσε σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό η Γαλλίδα υπουργός ‘Αμυνας, Αλίς Ρουφό.

«Εισερχόμαστε σε μια ζώνη εξαναγκασμού από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που ουσιαστικά επιχειρούν να επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις μέσω της επιβολής οικονομικών μέτρων» ανέφερε η Αλίς Ρουφό, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι αντιμέτωπη με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, «η Ευρώπη δεν είναι αφοπλισμένη… ούτε διπλωματικά, ούτε οικονομικά, ούτε εμπορικά». «Έχουμε όπλα, έχουμε εργαλεία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει να γίνει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο» κατέληξε η Γαλλίδα υπουργός.

«Αδιαπραγμάτευτη» η θέση της Βρετανίας

Ερωτηθείσα σήμερα σχετικά με τον τρόπο που η Βρετανία θα απαντούσε σε νέους δασμούς, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε πως οι σύμμαχοι πρέπει να εργαστούν με τις ΗΠΑ για να επιλύσουν τη διαμάχη.

«Η θέση μας για τη Γροιλανδία είναι αδιαπραγμάτευτη… Αποτελεί συλλογικό μας συμφέρον να εργαστούμε από κοινού και να μην ξεκινήσουμε έναν πόλεμο δηλώσεων», είπε στο Sky News.

Οι δασμολογικές απειλές, εντούτοις, θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις εμπορικές συμφωνίες που οι ΗΠΑ σύναψαν με τη Βρετανία τον Μάιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο.

Όπως γράφει το Ρόιτερς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιθανό τώρα να «παγώσει» τις εργασίες του για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ του Ιουλίου. Το Σώμα επρόκειτο να ψηφίσει για την άρση σειράς ευρωπαϊκών δασμών την 26η-27η Ιανουαρίου, όμως ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ομάδας στο κοινοβούλιο, ανέφερε σε μια ανάρτηση χθες το βράδυ πως η έγκριση δεν είναι πιθανή προς το παρόν.

Η απειλή Τραμπ διατυπώθηκε την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραφε τη μεγαλύτερη στην ιστορία συμφωνία της ελεύθερου εμπορίου, με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur, στην Παραγουάη. Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η συμφωνία έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο.

«Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο από τους δασμούς. Επιλέγουμε μια παραγωγική, μακροπρόθεσμη συνεργασία έναντι της απομόνωσης», υπογράμμισε.