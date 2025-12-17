Οι Φιλιππίνες διαψεύδουν ότι υπάρχουν στη χώρα στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχαντιστών - Real.gr

Οι Φιλιππίνες διέψευσαν σήμερα ότι υπάρχουν στη χώρα στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχαντιστών, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες του φονικού στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είχαν εκπαιδευθεί το Νοέμβριο σε ένα τέτοιο στρατόπεδο.

Ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος «απορρίπτει κατηγορηματικά (…) την απατηλή περιγραφή των Φιλιππινών ως του κέντρου εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπός του Κλερ Κάστρο.

«Δεν έχει παρασχεθεί καμιά απόδειξη ότι η χώρα χρησιμοποιείται για να εκπαιδευθεί κανείς στην τρομοκρατία», πρόσθεσε επικαλούμενη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Φιλιππίνες είχαν παραδεχθεί χθες, Τρίτη, ότι ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του, ο Ναβίντ, που σκότωσαν την Κυριακή 15 ανθρώπους που συμμετείχαν σε εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μπόνταϊ, είχαν διαμείνει στη χώρα από την 1η ως τις 28 Νοεμβρίου.

Το Γραφείο Μετανάστευσης των Φιλιππινών είχε διευκρινίσει ότι είχαν μεταβεί στην περιφέρεια του Νταβάο (νοτιοανατολικές Φιλιππίνες), στο νησί Μιντανάο, μια ζώνη που διαφεύγει εν μέρει του ελέγχου της Μανίλα και υπάρχουν υποψίες ότι βρίσκονται εκεί στρατόπεδα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.