Οι IDF προειδοποιούν τους κατοίκους της Τεχεράνης να απομακρυνθούν από στρατιωτικές βάσεις - Real.gr

Μήνυμα - προειδοποίηση στους κατοίκους της Τεχεράνης να απομακρυνθούν εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας (23/6) ο Ισραηλινός στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα περίπου στις 17:30 ώρα Ελλάδας προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της Τεχεράνης, καλώντας τους να μείνουν μακριά από κέντρα παραγωγής όπλων και στρατιωτικές βάσεις, ενόψει νέων ισραηλινών επιδρομών, σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο X γραμμένη στα φαρσί και στα αραβικά.

