Quantcast
Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου - Real.gr
real player

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου

12:45, 13/02/2026
Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου

ΠΗΓΗ: EPA/WILL OLIVER

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και να συζητήσει το θέμα της Γροιλανδίας, της ημιαυτόνομης δανικής περιφέρειας, όπως δήλωσε η ίδια σήμερα στους δημοσιογράφους στο Μόναχο.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση, ανακοινώθηκε από το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας στη δημόσια τηλεόραση της Δανίας DR.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε σήμερα πως η Δανία θα παράσχει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην αποστολή Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε προχθές, Τετάρτη, ότι ξεκίνησε την αποστολή προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εκτονώσει τις εντάσεις στο εσωτερικό της Συμμαχίας που προκλήθηκαν από την ώθηση του προέδρου των ΗΠΑ να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

«Η συμβολή μας με F-35 ενισχύει τη συνολική παρουσία στην περιοχή και υπογραμμίζει τον ρόλο της Δανίας ως δραστήριου συμμάχου στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Πούλσεν.

Ο Πούλσεν αναμένει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Το μεσημέρι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Στα διόδια Αφιδνών τα πρώτα τρακτέρ

Αγρότες: Το μεσημέρι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Στα διόδια Αφιδνών τα πρώτα τρακτέρ

12:34 13/02
Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

03:20 13/02
Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

12:08 13/02
Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

11:36 13/02
Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

07:02 12/02
Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη: Μπαίνει στο χειρουργείο – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη: Μπαίνει στο χειρουργείο – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

13:15 13/02
Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

08:30 13/02
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

08:15 13/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved