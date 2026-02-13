Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου - Real.gr

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και να συζητήσει το θέμα της Γροιλανδίας, της ημιαυτόνομης δανικής περιφέρειας, όπως δήλωσε η ίδια σήμερα στους δημοσιογράφους στο Μόναχο.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση, ανακοινώθηκε από το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας στη δημόσια τηλεόραση της Δανίας DR.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε σήμερα πως η Δανία θα παράσχει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην αποστολή Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε προχθές, Τετάρτη, ότι ξεκίνησε την αποστολή προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εκτονώσει τις εντάσεις στο εσωτερικό της Συμμαχίας που προκλήθηκαν από την ώθηση του προέδρου των ΗΠΑ να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

«Η συμβολή μας με F-35 ενισχύει τη συνολική παρουσία στην περιοχή και υπογραμμίζει τον ρόλο της Δανίας ως δραστήριου συμμάχου στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Πούλσεν.

Ο Πούλσεν αναμένει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.