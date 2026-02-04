Οι HΠΑ βρίσκονται στην οδό του «αυταρχισμού», προειδοποιεί το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - Real.gr

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) προειδοποίησε σήμερα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετατρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες σ' ένα αυταρχικό κράτος καθώς η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επιθέσεις απ' όλες τις πλευρές.

Στην ετήσια έκθεσή της, η εν λόγω οργάνωση υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με έδρα τη Νέα Υόρκη, εκτιμά ότι η επιστροφή του ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου στον Λευκό Οίκο έχει εντείνει ένα «καθοδικό σπιράλ» όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δέχονταν ήδη πιέσεις από την πλευρά της Ρωσίας και της Κίνας.

«Η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη καταρρέει», τονίζει εκφράζοντας την ανησυχία της η οργάνωση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το HRW εκτιμά ότι ο Τραμπ επιδεικνύει «κατάφωρη περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διέπραξε κατάφωρες παραβιάσεις».

Σε περιγραφές της για τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ήταν αδιανόητες στις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της, η οργάνωση προβάλλει για παράδειγμα την ανάπτυξη μασκοφόρων και ένοπλων πρακτόρων της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), οι οποίοι πραγματοποίησαν «εκατοντάδες επιδρομές αχρείαστα βίαιες και καταχρηστικές», κυρίως στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα.

«Ο ορισμός αποδιοπομπαίων τράγων από την κυβέρνηση με βάση τη φυλή ή την εθνότητα (…), οι επανειλημμένες πράξεις αντιποίνων εναντίον φερόμενων πολιτικών αντιπάλων, καθώς και οι απόπειρες να επεκταθούν οι καταναγκαστικές εξουσίες της κυβέρνησης και να εξουδετερωθούν τα δημοκρατικά αντίβαρα και τροχοπέδες, υπογραμμίζουν μια διολίσθηση προς τον αυταρχισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων επαναλαμβάνει επίσης τα συμπεράσματά του σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένοχες για καταναγκαστικές εξαφανίσεις -έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου- επειδή έστειλαν 252 βενεζουελανούς μετανάστες σε μια φυλακή υψηλής ασφαλείας στο Σαλβαδόρ.

– «Κακή κατεύθυνση» –

Για την οργάνωση, η δημοκρατία έχει υποχωρήσει στο επίπεδο του 1985, όταν η Σοβιετική Ένωση εξακολουθούσε να υφίσταται.

«Η Ρωσία και η Κίνα είναι σήμερα λιγότερο ελεύθερες απ’ ό,τι πριν από 20 χρόνια. Το ίδιο ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με την έκθεση.

«Κατά την πρώτη χρονιά (της δεύτερης θητείας) του Τραμπ στην εξουσία, η ιστορία επιταχύνεται προς την κακή κατεύθυνση: όλα τα κεκτημένα, οι πρόοδοι που είχαν πραγματοποιηθεί με αγώνες στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, σήμερα απειλούνται», εκφράζει την ανησυχία του ο Φιλίπ Μπολοπιόν, εκτελεστικός διευθυντής του HRW, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για το HRW, η απάντηση πρέπει να έρθει από «μια νέα στρατηγική συμμαχία (…) μεσαίων δυνάμεων», συνασπισμένων γύρω από ένα «κοινό πυρήνα δημοκρατικών αξιών» και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, όπως ο Καναδάς, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, η Νότια Κορέα ή η Αυστραλία.

Η έκθεση αυτή των 529 σελίδων διαφέρει από εκείνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η οποία άμβλυνε τα τμήματα που ήταν αφιερωμένα σε χώρες φιλικές προς τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως το Σαλβαδόρ.

Το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων διευκρίνζει ότι η βία των συμμοριών «μειώθηκε σημαντικά» σ’ αυτή τη χώρα, προσθέτει όμως ότι οι αρχές διέπραξαν το 2025 «γενικευμένες παραβιάσεις, κυρίως μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, βασανιστήρια και κακομεταχειρίσεις κρατουμένων, καθώς και παραβιάσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Αναφορικά με το Ισραήλ, η οργάνωση καταγγέλλει και πάλι «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πράξεις γενοκτονίας και εθνοτικής αποκάθαρσης» σε βάρος των Παλαιστινίων της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ισραηλινές αρχές «ενέτειναν τις ωμότητές τους» το 2025, κυρίως «σκοτώνοντας, ακρωτηριάζοντας, προκαλώντας λιμό και εκτοπίζοντας δια της βίας Παλαιστινίους και καταστρέφοντας τα σπίτια τους, τα σχολεία τους και τις υποδομές τους σε κλίμακα πρωτοφανή στην πρόσφατη ιστορία του Ισραήλ και της Παλαιστίνης».

Το Ισραήλ, με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, είχε απορρίψει με οργή την κατηγορία της γενοκτονίας που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων το Δεκέμβριο του 2024.