Οι ΗΠΑ ακύρωσαν βίζες αξιωματούχων της Βραζιλίας - Real.gr

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως προχώρησε στην ακύρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων δυο αξιωματούχων της κυβέρνησης της Βραζιλίας, εξαιτίας του φερόμενου ρόλου τους σε πρόγραμμα της Κούβας για την αποστολή γιατρών στο εξωτερικό, το οποίο η Ουάσιγκτον διατείνεται πως είναι στην πραγματικότητα «καταναγκαστική» εργασία.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έλαβε μέτρα για να ακυρωθούν οι βίζες και για να επιβληθούν περιορισμοί ως προς τις βίζες σε βραζιλιάνους αξιωματούχους», ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Οι αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της Βραζιλίας κατηγορούνται από την Ουάσιγκτον για «συνέργεια» σε αυτή που χαρακτηρίζει «εξαγωγή εργατικών χεριών του κουβανικού καθεστώτος», το οποίο «εκμεταλλεύεται τους κουβανούς υγειονομικούς εργαζόμενους» επιβάλλοντάς τους «καταναγκαστική εργασία», συνεχίζει η ανακοίνωση Τύπου.

Ο υπουργός Υγείας της Βραζιλίας Αλεσάντρ Πατζίγια χαρακτήρισε αντιδρώντας στην ανακοίνωση της Ουάσιγκτον «αδικαιολόγητες επιθέσεις» τα μέτρα, τονίζοντας πως «το πρόγραμμα σώζει ζωές κι ωφελεί από την έγκρισή του» τον «βραζιλιάνικο λαό», κάτι που πρόσθεσε ότι είναι «το μόνο που έχει σημασία».

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα πως σκληραίνουν την πολιτική επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος αξιωματούχων της Κούβας και άλλων χωρών, καθώς και συγγενών τους, διότι εμπλέκονται σε «ιατρικές αποστολές» της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση σε άλλα κράτη του κόσμου.

Η κυβέρνηση της Κούβας πουλάει υπηρεσίες σε τρίτες χώρες με αυτές που αποκαλεί «διεθνιστικές αποστολές», συμπεριλαμβανομένων ιατρικών αποστολών. Κατά αναλυτές, αυτές οι τελευταίες είναι η κυριότερη πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα.

«Το πρόγραμμα πλουτίζει το διεφθαρμένο κουβανικό καθεστώς και στερεί από τον κουβανικό λαό απαραίτητες ιατρικές φροντίδες», τόνισε ο κ. Ρούμπιο, γιος οικογένειας κουβανών αντικαστρικών μεταναστών στις ΗΠΑ.

Οι δυο αξιωματούχοι, ο Μοζάχτ Ζούλιο Ταμπόζα Σάλις και ο Αλμπέρτου Κλάιμαν, εργάστηκαν στο βραζιλιάνικο υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος Mais Médicos, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ έχει σκληρύνει περαιτέρω τις κυρώσεις των ΗΠΑ στην Κούβα, εγγράφοντας ιδίως τη νήσο στη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την «τρομοκρατία» –κάτι που απορρίπτει οργισμένα η Αβάνα– και επιβάλλοντας περιορισμούς σε κατηγορίες χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Σε προηγούμενο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως επέβαλε επίσης ταξιδιωτικούς περιορισμούς, για τους ίδιους λόγους, σε αξιωματούχους της Γρενάδας και χωρών της Αφρικής — χωρίς να διευκρινίσει ποιων.

Η Ουάσιγκτον έχει πολλαπλασιάσει το τελευταίο διάστημα τις κυρώσεις στη Βραζιλία, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τον δικαστικό που προεδρεύει στη δίκη με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπος ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ