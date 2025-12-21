Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν άλλο ένα πλοίο κοντά στη Βενεζουέλα - Real.gr

Oι ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ακόμη πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, είπαν σήμερα στο Ρόιτερς δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, στη δεύτερη τέτοιου είδους επιχείρηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα ημέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έναν «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν είπαν ποιο πλοίο αναχαιτίστηκε και δεν έδωσαν συγκεκριμένη τοποθεσία για την επιχείρηση.