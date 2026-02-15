Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική - Real.gr

Quantcast
Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική

20:50, 15/02/2026
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο που είχε διαφύγει του αποκλεισμού που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική κατά των πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Το Veronica III, με σημαία Παναμά, “επιχείρησε να αψηφήσει τον αποκλεισμό του προέδρου Τραμπ, ελπίζοντας να διαφύγει. Το παρακολουθήσαμε από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, καλύψαμε την απόσταση και το ακινητοποιήσαμε”, δήλωσε το Πεντάγωνο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιχείρηση επιβίβασης και κατάσχεσης στο Veronica III χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM” (της υπεύθυνης μονάδας του αμερικανικού στρατού για τον Ινδοειρηνικό), αναφέρει στην ανάρτησή του το Πεντάγωνο.

Το μήνυμα συνοδεύεται από ένα βίντεο που δείχνει Αμερικανούς στρατιωτικούς να επιβιβάζονται σε ένα ελικόπτερο και στη συνέχεια να εισέρχονται στο πλοίο.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα TankerTrackers, το Veronica III είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής επιδρομής.

Το πλοίο μετέφερε περίπου 1,9 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που αντιπροσωπεύει την παραγωγή της Βενεζουέλας για δύο ημέρες, διευκρινίζει το TankerTrackers.

Πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, ένα άλλο πετρελαιοφόρο, το Aquila II, είχε ήδη εντοπιστεί από την Ουάσινγκτον στον Ινδικό Ωκεανό πριν κατασχεθεί με παρόμοιο επιχειρησιακό τρόπο.

“Τα διεθνή ύδατα δεν είναι άβατο. Από ξηράς, αέρος ή θαλάσσης θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη”, δήλωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

