Quantcast
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας - Real.gr
real player

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

02:30, 30/01/2026
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι συναλλαγές της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης Petróleos de Venezuela (PdVSA) και των εταιρειών στις οποίες διακρατεί τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον «εγκεκριμένες», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

23:09 30/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

23:13 30/01
Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

22:06 30/01
Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

22:50 30/01
Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

09:15 30/01
Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

19:39 30/01
Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

09:45 29/01
Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

19:40 30/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved