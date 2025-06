Οι ΗΠΑ χτύπησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Το μήνυμα Τραμπ - Όλες οι αντιδράσεις - Real.gr

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δήλωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει περισσότερες επιθέσεις, αν δεν συμφωνήσει στην ειρήνη.

Έπειτα από ημέρες συνομιλιών και πολύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο εβδομάδων που ο ίδιος είχε θέσει, η απόφαση του Τραμπ να εμπλακεί στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αντιπροσωπεύει μια μείζονα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Τα πλήγματα ήταν μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο. «Οι σημαντικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά και πλήρως».

Στην ομιλία του, η οποία διάρκεσε λίγο περισσότερο από τρία λεπτά, ο Τραμπ είπε ότι το μέλλον του Ιράν έχει «είτε ειρήνη είτε τραγωδία» κι ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι που θα μπορούσαν να πληγούν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Αν η ειρήνη δεν έρθει γρήγορα, θα πλήξουμε αυτούς τους άλλους στόχους με ακρίβεια, ταχύτητα και επιδεξιότητα».

Οι ΗΠΑ προσέγγισαν χθες, Σάββατο, διπλωματικά το Ιράν για να πουν ότι τα πλήγματα είναι το μόνο που σχεδίασαν και ότι δεν έχουν στόχο να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος, μετέδωσε το CBS News.

Ο Τραμπ δήλωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν: στη Νατάνζ, στο Ισφαχάν και στο Φορντό. Είπε στο Fox News ότι το Φορντό επλήγη με έξι βόμβες για την καταστροφή μπούνκερ, ενώ 30 πύραυλοι Τόμαχοκ εκτοξεύθηκαν εναντίον άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 συμμετείχαν στα πλήγματα, δήλωσε στο Ρόιτερς αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

«Ένα πλήρες φορτίο ΒΟΜΒΩΝ έπληξε την κύρια εγκατάσταση, το Φορντό», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ. «Πάει το Φορντό».

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ», πρόσθεσε.

Το Ρόιτερς είχε μεταδώσει νωρίτερα χθες, Σάββατο, πως παρατηρήθηκαν κινήσεις βομβαρδιστικών B-2, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες βόμβες που ειδικοί λένε ότι χρειάζονται για να πληγεί η εγκατάσταση του Φορντό, η οποία είναι θαμμένη κάτω από ένα βουνό νότια της Τεχεράνης. Δεδομένης της οχύρωσής του, είναι πιθανό να χρειαστούν ημέρες, αν όχι περισσότερο, πριν γίνει γνωστό το αποτέλεσμα των πληγμάτων.

JUST IN: B-2 bombers dropped a number of Massive Ordnance Penetrator bombs — known as the bunker buster — during the U.S. mission targeting Iranian nuclear sites, a U.S. official confirmed. https://t.co/aKHiZ0ep4i pic.twitter.com/WibuGhB7Sp

Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλέσθηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επιβεβαίωσε ότι τμήμα της εγκατάστασης του Φορντό δέχθηκε «εχθρικά αεροπορικά πλήγματα».

Ο Χασάν Αμπεντινί, αναπληρωτής πολιτικός επικεφαλής της ιρανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης, είπε πως το Ιράν είχε εκκενώσει τις τρεις εγκαταστάσεις πριν από κάποιο καιρό.

«Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου έχουν μεταφερθεί από τα πυρηνικά κέντρα και δεν έχουν μείνει εκεί υλικά που, αν στοχοθετούνταν, θα προκαλούσαν έκλυση ραδιενέργειας και θα ήταν επιβλαβής για τους συμπατριώτες μας», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον Τραμπ για την «τολμηρή απόφασή» του.

«Η ιστορία θα γράψει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε δράση για να αρνηθεί στο πιο επικίνδυνο καθεστώς του κόσμου (να αποκτήσει) τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου.

