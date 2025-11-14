Quantcast
Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών στρατιωτικών αεροσκαφών και υπηρεσιών αξίας 330 εκατ. δολαρίων - Real.gr
05:40, 14/11/2025
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών για μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη και υπηρεσίες υποστήριξης έναντι τιμήματος 330 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η πώληση ανταλλακτικών, άλλων ειδών επισκευής και υπηρεσιών προορίζεται για μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-16, μεταγωγικά C-130 καθώς και εγχωρίως παραγόμενα αεροσκάφη, διευκρίνισε η υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) σε ανακοίνωσή της.

«Η προτεινόμενη πώληση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και την πολιτική των ΗΠΑ», διαβεβαιώνει το κείμενο.

Η Ουάσιγκτον, μολονότι επισήμως δεν αναγνωρίζει διπλωματικά την Ταϊβάν αλλά την Κίνα, είναι ο κυριότερος υποστηρικτής της νήσου σε διπλωματικό επίπεδο και ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού της νήσου.

