Οι ΗΠΑ ένα βήμα πριν την εμπλοκή στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν - Real.gr

Η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου συμπίπτει με την αλλαγή ρητορικής του προέδρου Τραμπ εναντίον του Ιράν και του ανώτατου ηγέτη του, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε νωρίτερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με αντικείμενο τη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η σύσκεψη κράτησε πάνω από μια ώρα, με θέμα συζήτησης το αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν τελικά στην πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Τέσσερα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στάθμευσαν τη Δευτέρα στην αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δορυφορικών εικόνων, κι ενώ η στρατιωτική αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εισήλθε στην πέμπτη ημέρα της.

Αυτά τα αεροσκάφη B-52H Stratofortress, ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλα πυρομαχικά με καθοδήγηση ακριβείας εθεάθησαν στις 16 Ιουνίου στις 9.22 (ώρα Γκρίνουιτς) στη νότια πλατφόρμα αυτής της στρατηγικής βάσης στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος. Με δυνατότητα να μεταφέρουν περίπου 32 τόνους όπλων, αυτά τα αεροσκάφη μεγάλης ακτίνας δράσης έφτασαν στη βάση γύρω στα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων του Planet Labs.

Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία επεκτάθηκε μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, έπαιξε σημαντικό ρόλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στους πολέμους που διεξήγαγαν στο Ιράκ (1990-1991, 2003-2011) και στο Αφγανιστάν το 2001.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει επίσης την παρουσία τη Δευτέρα ενός μεταγωγικού τύπου C-17 Globemaster III στη βάση. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι αυτό το μοντέλο αεροσκάφους μπορεί να μεταφέρει «γρήγορα» στρατεύματα καθώς και «όλα τα είδη φορτίων στις κύριες επιχειρησιακές βάσεις ή απευθείας στις προκεχωρημένες βάσεις εντός των περιοχών ανάπτυξης».

Έξι άλλα αεροσκάφη που εθεάθησαν στις 16 Ιουνίου στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης ήταν πιθανόν αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών εν πτήσει. Έξι αεροπλάνα παρόμοιου μοντέλου διακρίνονται σε φωτογραφίες της 2ας Μαΐου.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει ένα «πραγματικό τέλος» στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης χθες, Δευτέρα ότι θα αναπτύξουν «πρόσθετους πόρους» στην περιοχή η οποία περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και θα ενισχύσουν τους «αμυντικούς της μηχανισμούς».

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Nimitz, που διέσχιζε τη Νότια Σινική Θάλασσα, κατευθύνθηκε δυτικά προς τη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πλοίων σε όλο τον κόσμο. Η Ουάσινγκτον επίσης ανέπτυξε εκ νέου περίπου 30 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού των ΗΠΑ σε βάσεις στην Ευρώπη.

Aircraft belonging to the US Air Force, which are included in the latest satellite images of the Diego Garcia Air Base. 1x C-17 Globemaster III

6x KC-135R Stratotanker

4x B-52H Stratofortress

6x F-15 Eagle pic.twitter.com/Y4SiivmLXL — Mintel World (@mintelworldcom) June 17, 2025

Νέα αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά του Ιράν. Ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, ανέφερε ότι 60 αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ξεκίνησαν για ένα «εκτεταμένο κύμα πλήγματος στην καρδιά του Ιράν» εδώ και λίγες ώρες.

Δείτε live εικόνα από Ιράν και Ισραήλ:

Σύμφωνα με τους IDF, έχουν στοχοθετηθεί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που στοχεύουν το Ισραήλ. Ο ταξίαρχος σημείωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες ημέρες έχουν αναγκάσει τις δυνάμεις του Ιράν να αποσυρθούν στις κεντρικές περιοχές της χώρας.

Οι IDF δημοσιεύουν πλάνα που δείχνουν τον εντοπισμό ιρανικών εγκαταστάσεων για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και ένα χτύπημα που έλαβε χώρα. Άλλο βίντεο δείχνει ένα χτύπημα σε ιρανικό σύστημα αεράμυνας.

צה״ל השלים גל תקיפות של אתרים לשיגור ואחסון טילים בלב איראן חיל האוויר תקף היום, 12 אתרי שיגור ואחסון טילים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל, בהכוונת אגף המודיעין pic.twitter.com/FyjdvlxeVl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 17, 2025

Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: «Παραδοθείτε άνευ όρων, η υπομονή μας εξαντλείται»

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ γνωρίζουν ακριβώς πού «κρύβεται» ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι αποτελεί εύκολο στόχο, ωστόσο δεν θα τον σκοτώσουν, τουλάχιστον όχι προς το παρόν.

«Γνωρίζουμε ακριβώς πού κρύβεται ο αυτοαποκαλούμενος «Ανώτατος Ηγέτης». Αποτελεί έναν εύκολο στόχο, όμως είναι ασφαλής εκεί. Δεν θα τον βγάλουμε από τη μέση (σκοτώσουμε!), τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Όμως, δεν θέλουμε πυραύλους να εκτοξεύονται εναντίον αμάχων ή Αμερικανών στρατιωτών. Η υπομονή μας εξαντλείται», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε μια «άνευ όρων παράδοση» σε ένα άλλο μήνυμά του σχετικά με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε επίσης ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν «ελέγχεται πλήρως και ολοκληρωτικά».

«Ελέγχουμε πλέον πλήρως και ολοκληρωτικά τον ιρανικό εναέριο χώρο. Το Ιράν διέθετε «αμυντικούς εξοπλισμούς, σε μεγάλη ποσότητα, όμως δεν συγκρίνονται με τα “πράγματα” που κατασκευάζουν, σκέφτονται και παράγουν οι Αμερικανοί. Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από τις παλιές, καλές ΗΠΑ», έγραψε στην ανάρτησή του.

Τραμπ: Tο Ιράν βρίκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την εκτίμηση της διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ ότι το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, αντικρούοντας δημοσίως την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του για πρώτη φορά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Απορρίπτοντας την κρίση της Γκάμπαρντ, ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί την αιτιολόγηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Τεχεράνη είναι στα πρόθυρα απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο κοντά θεωρεί πως βρίσκεται το Ιράν στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Πολύ κοντά», απάντησε.

Όταν του επισημάνθηκε πως η Γκάμπαρντ κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου τον Μάρτιο ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εξακολουθεί να πιστεύει πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικής κεφαλής, ο Τραμπ επέμεινε: «Δεν με ενδιαφέρει τι είπε. Νομίζω ότι (οι Ιρανοί) είναι πολύ κοντά στην απόκτησή της».

Νέες επιθέσεις σε Τεχεράνη και κεντρικό Ισραήλ

Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Σειρήνες ήχησαν το απόγευμα σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του Ισραήλ, καθώς και σε κάποιες περιοχές του νότου, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

«Το δέκατο κύμα της επιχείρησης Ειλικρινής Υπόσχεση 3 εναντίον των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ) ξεκίνησε», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για «επιθέσεις με ντρόουν και πυραύλους» που διεξάγουν οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν δέχθηκε επιθέσεις σε περιοχές με πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως η επαρχία Ισφαχάν, ενώ εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη και νωρίτερα ακούστηκαν και στην πόλη Ταμπρίζ.

Israeli Air Force carried out a series of strikes on targets in #Tehran. Israeli Defense Minister announces series of strikes on “very important targets” in Tehran.#ısrael #Tehran #IranUnderAttack pic.twitter.com/AOezmGE17Y — Sumit Chaudhary (@SumitDefence) June 17, 2025

«Ο Χαμενεΐ θα έχει την τύχη του Σαντάμ Χουσεΐν»

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μπορεί να έχει παρόμοια τύχη με τον Σαντάμ Χουσέιν. Η δήλωση έγινε κατά την διάρκεια συνεδρίασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας προειδοποίησε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ότι θα έχει «παρόμοια τύχη με τον Σαντάμ Χουσέιν», ο οποίος ανετράπη το 2003 και στην συνέχεια εκτελέσθηκε. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται σε τι ακριβώς αναφερόταν ο υπουργός.

«Προειδοποιώ τον Ιρανό δικτάτορα για την συνέχιση των εγκλημάτων πολέμου και της εκτόξευσης πυραύλων κατά ισραηλινών πολιτών», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Καλά θα κάνει να θυμηθεί τι συνέβη στον δικτάτορα της γειτονικής του Ιράν χώρας που πήρε τον ίδιο δρόμο κατά του Ισραήλ».

Το 1991, το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους Scud κατά του Ισραήλ κατά την διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου. Ο ιρακινός πρόεδρος ανατράπηκε κατά τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου το 2003. Απαγχονίσθηκε το 2006.

Πάνω από 450 νεκροί στο Ιράν από την Παρασκευή

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Human Rights Activists στο Ιράν (HRANA) έδωσε νεότερα στοιχεία για τα θύματα στη χώρα από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών, σύμφωνα με το BBC. Σύμφωνα με την HRANA, 224 πολίτες έχουν σκοτωθεί και 188 έχουν τραυματιστεί. Επιπλέον 109 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 123 έχουν τραυματιστεί, αναφέρεται στην έκθεση.

Υπάρχουν επίσης 119 νεκροί και 335 τραυματίες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Έτσι, ο συνολικός απολογισμός της HRANA ανέρχεται σε 452 νεκρούς και 646 τραυματίες. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παραμένουν σιωπηλά σχετικά με τον αριθμό των νεκρών μέχρι στιγμής, δημοσιεύοντας ελάχιστους αριθμούς από την κυβέρνηση.

🚨 HRANA has documented 452 deaths and 646 injuries over the four days of Israeli attacks.#Iran

For more details, read HRANA’s full report on the fourth day of the conflict:https://t.co/ZCOTYqqSRW pic.twitter.com/ijJ5DG0xbf — HRANA English (@HRANA_English) June 17, 2025

Χτύπημα του Ιράν σε κτίριο της Μοσάντ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ένα κέντρο της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ, κατά την πέμπτη ημέρα μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ.

Οι Φρουροί «έπληξαν το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος, το Aman, και το κέντρο σχεδιασμού των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος, τη Μοσάντ, στο Τελ Αβίβ. Το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή στις φλόγες», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.