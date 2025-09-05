Quantcast
Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρεις παλαιστινιακές ΜΚΟ που συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - Real.gr
real player

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρεις παλαιστινιακές ΜΚΟ που συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

13:30, 05/09/2025
Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρεις παλαιστινιακές ΜΚΟ που συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες, Πέμπτη, κυρώσεις εις βάρος τριών παλαιστινιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων τις οποίες κατηγόρησαν ότι συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι ΜΚΟ αλ Χακ, αλ Μεζάν και το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «εμπλέκονται άμεσα στις προσπάθειες του ΔΠΔ να ερευνήσει, να συλλάβει, να κρατήσει ή να διώξει Ισραηλινούς πολίτες, χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ», επεσήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του, η οποία φέρει την υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είμαστε αντίθετοι στην πολιτικοποιημένη ατζέντα του ΔΠΔ (…) και στην περιφρόνησή του για την κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι μέλη του ΔΠΔ, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη ατόμων που κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Οι δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ να διώκει τους πολίτες τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Μενίδι - Έγιναν 10 συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Μενίδι - Έγιναν 10 συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

13:06 05/09
Τα πρόσωπα της τραγωδίας στην Πορτογαλία - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον εκτροχιασμού του τελεφερίκ

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στην Πορτογαλία - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον εκτροχιασμού του τελεφερίκ

12:31 05/09
Καμμένος για τα ηχητικά: «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

Καμμένος για τα ηχητικά: «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

12:43 05/09
Η στιγμή που οδηγός κάνει επικίνδυνη διπλή προσπέραση στον ΒΟΑΚ - ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που οδηγός κάνει επικίνδυνη διπλή προσπέραση στον ΒΟΑΚ - ΒΙΝΤΕΟ

12:06 05/09
Συνελήφθη 19χρονος για αρπαγή - Επιχείρησε να ταξιδέψει μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία» με 15χρονη αγνοούμενη

Συνελήφθη 19χρονος για αρπαγή - Επιχείρησε να ταξιδέψει μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία» με 15χρονη αγνοούμενη

11:00 05/09
Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - «Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο»

Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - «Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο»

09:45 05/09
Mαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων - Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

Mαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων - Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

09:40 05/09
Θεσσαλονίκη: Aδελφάκια 1 και 2 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Θεσσαλονίκη: Aδελφάκια 1 και 2 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

09:49 05/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved