Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα - Η πρώτη χερσαία επιχείρηση - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε περιοχή στη Βενεζουέλα όπου φορτώνονται σκάφη με ναρκωτικά.

Είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης κατά της κυβέρνησης του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνονται τα σκάφη με ναρκωτικά», δήλωσε ο Τραμπ. «Χτυπήσαμε όλα τα σκάφη και τώρα χτυπήσαμε την περιοχή, εκεί όπου γίνεται η εκτέλεση, και αυτή δεν υπάρχει πλέον».

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος ακριβώς στόχος επλήγη ή ποιο τμήμα της αμερικανικής κυβέρνησης ενήργησε. Ερωτηθείς αν η CIA διενήργησε την επιχείρηση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το πω. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να το αποκαλύψω».

President Trump says the U.S. struck a dock area in Venezuela used to load boats with drugs, marking the first known U.S. land operation there since pressure intensified against Nicolás Maduro. The President said a “major explosion” hit the drug-loading site. pic.twitter.com/EpwHH1bcBe — Timcast News (@TimcastNews) December 29, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η CIA πραγματοποίησε προηγουμένως φέτος επιδρομή με drone σε λιμενική εγκατάσταση στη Βενεζουέλα, που χρησιμοποιούνταν από τη συμμορία Tren de Aragua για την αποθήκευση ναρκωτικών και τη φόρτωσή τους σε σκάφη προς εξαγωγή.

Σε ραδιοφωνική εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έκανε αόριστα σχόλια σχετικά με μια φερόμενη αμερικανική επιχείρηση κατά μιας «μεγάλης εγκατάστασης» στη Βενεζουέλα.

Η CIA, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν δημοσίως διευκρινίσει αυτά τα σχόλια και αρνήθηκαν να σχολιάσουν σε ερωτήσεις του Reuters. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό που περιέγραψε ο Τραμπ και δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αναφορές από τη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως προβάλει την επιτυχία της στην εξουδετέρωση σκαφών διακίνησης ναρκωτικών, και το Πεντάγωνο έχει δημοσιεύσει πλάνα αρκετών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγή: Reuters