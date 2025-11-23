Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα - Ακυρώσεις αεροπορικών πτήσεων από έξι εταιρείες - Real.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο ή το εύρος των νέων επιχειρήσεων, ούτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει την τελική απόφαση να αναλάβει δράση. Οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι το πρώτο μέρος της νέων επιχειρήσεων κατά του Μαδούρο πιθανότατα θα είναι μυστικές επιχειρήσεις, ενώ οι πηγές του Reuters μίλησαν υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, λόγω της ευαισθησίας της επικείμενης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε για ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο, η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δεν απέκλεισε τίποτα σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Νικολάς Μαδούρο να έχει ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Έξι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν χθες Σάββατο τις συνδέσεις τους με τη Βενεζουέλα, μετά την προειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ σχετικά με την «εντεινόμενη στρατιωτική δραστηριότητα», με φόντο την ανάπτυξη στοιχείων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με τεράστια ισχύ πυρός στην Καραϊβική, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης του τομέα στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

Η Iberia (Ισπανία), η TAP (Πορτογαλία), η Avianca (Κολομβία), η Caribbean (Τρίνινταντ και Τομπάγκο), η GOL (Βραζιλία) και η LATAM (Χιλή) ανέστειλαν τις πτήσεις τους μέχρι νεοτέρας, ανέφερε η πρόεδρος της ένωσης αεροπορικών εταιρειών της Βενεζουέλας (ALAV), η Μαρισέλα δε Λοαΐσα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, αρμάδα πολεμικών πλοίων και μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας βλέπει στην ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων «απειλή» ανατροπής της, επιβολής «αλλαγής καθεστώτος».

Προχθές Παρασκευή, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε ειδοποίηση (υπ’ αρ. A0012/25) προς τους χειριστές αεροσκαφών στην περιοχή καλώντας τους να επιδεικνύουν προσοχή «σε όλα τα ύψη», εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» και «της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη και γύρω από τη Βενεζουέλα».

«Απειλές μπορεί να εγείρουν δυνητικό κίνδυνο για αεροσκάφη σε όλα τα ύψη», στις φάσεις «της υπέρπτησης», «της άφιξης και της αναχώρησης» καθώς και «για αεροδρόμια και αεροσκάφη στο έδαφος», εξήγησε στη NOTAM του ο αμερικανικός εποπτικός φορέας.

Η κ. δε Λοαΐσα διευκρίνισε πάντως ότι μέχρι τώρα, οι αεροπορικές εταιρείες Copa (Παναμάς), Air Europa (Ισπανία), Turkish Airlines, Laser και PlusUltra (Βενεζουέλα) συνεχίζουν κανονικά τις πτήσεις.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναγγείλει ότι θα εντάξει στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων αύριο Δευτέρα καρτέλ του οποίου κατ’ αυτήν ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ορισμένοι ειδικοί αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη τέτοιας οργάνωσης (σ.σ. του Cártel de los Soles , ή «καρτέλ των ήλιων»).

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, ενώ έχουν αναπτύξει σειρά αεροναυτικών στοιχείων στην Καραϊβική, αφήνοντας να πλανάται το ενδεχόμενο επέμβασης εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Μαδούρο. Οι αμερικανικές επιδρομές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Με ανακοίνωσή της, η ALAV παρότρυνε όλους όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια «διαφόρων εταιρειών που εξυπηρετούν τη Βενεζουέλα» και «οι πτήσεις τους προβλέπεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες» να ενημερώνονται για «κάθε ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας τους».

Στον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου Μαϊκετία του Καράκας, οι πτήσεις των εταιρειών TAP και Avianca εμφανίζονταν να είναι ακυρωμένες χθες Σάββατο.