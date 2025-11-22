Οι ΗΠΑ εξέδωσαν NOTAM για τις πτήσεις προς και από τη Βενεζουέλα - Real.gr

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) προς τους χειριστές πολιτικών αεροσκαφών που κινούνται προς ή από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, αναφερόμενη σε «κίνδυνο» εξαιτίας της «εντατικοποίησης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» στην περιοχή, όπου οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική παρουσία τους από τον Αύγουστο.

Η FAA παροτρύνει στην ειδοποίηση αυτή (υπ’ αρ. A0012/25) τους χειριστές αεροσκαφών στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή «σε όλα τα ύψη», εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» και «της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα και γύρω από τη Βενεζουέλα».

«Απειλές μπορεί να εγείρουν δυνητικό κίνδυνο για αεροσκάφη σε όλα τα ύψη», στις φάσεις «της υπέρπτησης», «της άφιξης και της αναχώρησης» καθώς και «για αεροδρόμια και αεροσκάφη στο έδαφος», συνόψισε ο αμερικανικός εποπτικός φορέας.

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά, ενώ έχουν αναπτύξει πολλά αεροναυτικά στοιχεία στην Καραϊβική, αφήνοντας να πλανάται το ενδεχόμενο επέμβασης εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Οι επιδρομές των ΗΠΑ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους μέχρι σήμερα.

Η Ουάσιγκτον, που χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας «επικεφαλής» δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ανέπτυξε μεταξύ άλλων στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Το Καράκας από την άλλη απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς και κατηγορεί με τη σειρά του τις ΗΠΑ πως χρησιμοποιούν τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλλουν αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να βάλουν στο χέρι τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της λατινοαμερικάνικης χώρας.