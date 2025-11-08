Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για σχέδιο δολοφονίας της Ισραηλινής πρέσβεως στο Μεξικό – Διαψεύδει η Τεχεράνη - Real.gr

Στρατολόγηση πρακτόρων από την πρεσβεία του Ιράν στη Βενεζουέλα, από την επίλεκτη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης τστα τέλη του 2024 καταλογίζουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στην Τεχεράνη, η οποία απαντά ότι «πρόκειται για μεγάλο ψέμα».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι μεξικανικές αρχές παρενέβησαν για να σταματήσουν την απόπειρα δολοφονίας της πρέσβεως, Έινατ Κραντς-Νάιγκερ.

«Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου στο Μεξικό για την αποτροπή ενός τρομοκρατικού δικτύου υπό την καθοδήγηση του Ιράν που επιδίωκε να επιτεθεί στην πρέσβη του Ισραήλ στο Μεξικό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού, ώρες αφότου διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι ισχυρισμοί, γνωστοποίησε ότι «δεν είχε λάβει καμία πληροφορία» σχετικά με το φερόμενο περιστατικό.

«Αυτό είναι μόνο το τελευταίο περιστατικό σε μια μακρά ιστορία παγκόσμιας θανατηφόρας στοχοποίησης διπλωματών, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και οποιουδήποτε διαφωνεί μαζί τους από το Ιράν, κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί βαθιά κάθε χώρα όπου υπάρχει ιρανική παρουσία», δήλωσε αμερικανική πηγή, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη συνωμοσία θα είχε λάβει χώρα μετά την επίθεση του Ισραήλ την 1η Απριλίου 2024 στο συγκρότημα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό.

Έκτοτε το Ιράν υπόσχεται εκδίκηση ενώ εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Ένα χρόνο αργότερα, το Ισραήλ πραγματοποίησε εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν, με απολογισμό 1.000 νεκρούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, συμμετείχαν βομβαρδίζοντας βασικές τοποθεσίες του αμφισβητούμενου πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Πηγή: AFP