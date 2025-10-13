Οι Μοκίρ, Αγκιόν και Χόβιτ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομίας - Real.gr

Ο Αμερικανοϊσραηλινός Τζοέλ Μοκίρ, ο Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν και ο Καναδός Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας για τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο 79χρονος Μοκίρ τιμήθηκε με το μισό βραβείο «επειδή εντόπισε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη χάρη στην τεχνολογική πρόοδο», ενώ με το άλλο μισό τιμήθηκαν από κοινού ο 69χρονος Αγκιόν και ο 79χρονος Χόβιτ «για τη θεωρία τους περί βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύριο δολάρια).

«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Η δουλειά τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές για τη συνέχιση της προόδου και να αντιδράμε σ’ αυτές», ανακοινώθηκε από την Ακαδημία.