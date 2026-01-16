Οι Νορβηγοί είναι έξαλλοι με τη Ματσάδο που έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Real.gr

«Ντροπιαστική», «επιζήμια» και «ανήκουστη» την χαρακτήρισαν.

Οι Νορβηγοί δεν την είδαν με… καλό μάτι τη κίνηση της Ματσάδο να δωρίσει στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης. Όπως αναφέρει το Bloomberg, τα νορβηγικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν ασέβεια στον θεσμό την προσφορά της, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που σχολίασαν το γεγονός ότι το δίνει σε έναν αρχηγό κράτους που το τελευταίο διάστημα απειλεί με χτυπήματα το Ιράν και με κατάληψη της Γροιλανδίας.

«Αυτό είναι εντελώς ανήκουστο» δήλωσε η Ζαν Χάαλαντ Μάλταρι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και πρώην πολιτικός, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK. «Είναι απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς το βραβείο εκ μέρους της. Είναι μια πράξη χωρίς νόημα, γιατί δεν μπορείς να χαρίσεις ένα βραβείο. Είναι το ίδιο το βραβείο, η τιμή να το λάβεις. Οπότε, πρέπει να πω ότι είναι πολύ αξιολύπητο», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Ρέιμοντ Γιόχανσεν, πρώην δήμαρχος του Όσλο και μέλος του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, σε μια ανάρτηση στο Facebook ανέφερε: «Αυτό είναι απίστευτα ντροπιαστικό και επιζήμιο για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και σημαντικά βραβεία στον κόσμο. Η απονομή του βραβείου είναι πλέον τόσο πολιτικοποιημένη και δυνητικά επικίνδυνη, που θα μπορούσε εύκολα να νομιμοποιήσει μια αντι-ειρηνική εξέλιξη του βραβείου».

Επίσης, ο Τρίγκβε Βέντουμ, μέλος του νορβηγικού κοινοβουλίου, είπε ότι η αποδοχή του μεταλλίου από τον Τραμπ έδειξε ότι είναι ένας «κλασικός αποδιοπομπαίος τράγος που θα κοσμήσει τον εαυτό του με τα βραβεία και το έργο άλλων ανθρώπων».

Ο Αμερικανός αναλυτής Έιρικ Λόκι είπε ότι η κίνηση αυτή φαίνεται να είναι μια προσπάθεια της Ματσάδο να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι δεν έχει επαρκή υποστήριξη ή σεβασμό εντός της Βενεζουέλας για να ηγηθεί της χώρας.