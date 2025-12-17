Οι Ομπάμα θα συναντούσαν τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν - Τι αποκάλυψε η Μισέλ - Real.gr

Συντετριμμένοι από τη δολοφονία της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ είναι ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα, καθώς διατηρούσαν φιλική σχέση μαζί τους.

«Τους γνωρίζαμε εδώ και πολλά, πολλά χρόνια», είπε η Μισέλ Ομπάμα στον Τζίμι Κίμελ. Όπως αποκάλυψε, «θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε τον Ρομπ Ράινερ, μετά θάνατον, «βασανισμένο και προβληματικό», η πρώην Πρώτη Κυρία δήλωσε: «Ας πω μόνο αυτό: Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είναι από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που θα μπορούσατε να γνωρίσετε», είπε η Ομπάμα στον Κίμελ.

«Δεν είναι τρελοί ή παράφρονες. Πάντα ήταν άνθρωποι με πάθος που, σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολύ θάρρος,ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν με πράξεις αυτά που τους ενδιέφεραν. Και νοιάζονταν για την οικογένειά τους. Και νοιάζονταν για αυτή τη χώρα. Και νοιάζονταν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τους γνωρίζω».

Ο Μπάρακ Ομπάμα, μετά τη δολοφονία του ζεύγους Ράινερ, σε δήλωσή του εξέφρασε τη λύπη του, εξάροντας τη συμβολή του στον κόσμο του κινηματογράφου.

«Η Μισέλ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ. Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη. Αλλά πίσω από όλες τις ιστορίες που παρήγαγε κρυβόταν μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων, και μια δια βίου δέσμευση να μετατρέψει αυτή την πίστη σε πράξη. Μαζί, αυτός και η σύζυγός του έζησαν μια ζωή με σκοπό. Θα τους θυμόμαστε για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους όσους τους αγαπούσαν» δήλωσε.