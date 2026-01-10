Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν έναν τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ - Real.gr

\u039f\u03b9 \u03ad\u03bd\u03bf\u03c0\u03bb\u03b5\u03c2 \u03b4\u03c5\u03bd\u03ac\u03bc\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03af\u03b1\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03af\u03bd\u03c9\u03c3\u03b1\u03bd \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bd\u03cd\u03c7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03ad\u03c0\u03bb\u03b7\u03be\u03b1\u03bd \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03b5\u03c1\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03b5\u03c4\u03c1\u03b5\u03bb\u03b1\u03ca\u03ba\u03cc \u03c3\u03c4\u03b1\u03b8\u03bc\u03cc \u0396\u03bf\u03c5\u03c4\u03cc\u03b2\u03c3\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u0392\u03cc\u03bb\u03b3\u03ba\u03bf\u03b3\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03c4.