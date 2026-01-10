Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν έναν τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ - Real.gr

Quantcast
Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν έναν τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ

20:30, 10/01/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό Ζουτόβσκαγια στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ.

