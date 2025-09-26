Οι πλούσιοι υποστηρικτές του Τραμπ θα πάρουν τα ηνία του TikTok στις ΗΠΑ - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Πέμπτη, διάταγμα που καθορίζει το πλαίσιο της παραχώρησης των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε πλούσιους υποστηρικτές του, ενώ η μητρική εταιρεία της κινεζικής πλατφόρμας δεν θα διατηρήσει παρά μειοψηφική συμμετοχή.

Από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαβεβαίωσε ότι την αμερικανική εκδοχή της πλατφόρμας θα διαχειρίζονται «πολύ έμπειροι» επενδυτές, όπως ο Λάρι Έλισον, επικεφαλής της γιγάντιας τεχνολογικής εταιρείας Oracle, ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής του ομίλου Dell, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία επενδύσεων Silver Lake Partners και η γιγάντια επενδυτική εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ Andreessen Horowitz θα αποτελέσουν επίσης μέρη της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το διάταγμα που δόθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στη δημοσιότητα από το Λευκό Οίκο, η ByteDance, η μητρική εταιρεία του TikTok, θα διατηρήσει μια συμμετοχή «μικρότερη του 20%».

Αυτοί που θα αναλάβουν τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok είναι όλοι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ και συμμερίζονται τις πολιτικές απόψεις του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στο γεγονός ότι η εφαρμογή δεν θα έχει κανένα μεροληπτικό προσανατολισμό.

«Κάθε ομάδα, κάθε φιλοσοφία, κάθε πολιτική θα αντιμετωπίζεται με πολύ δίκαιο τρόπο», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παραδεχόμενος ωστόσο ότι, αν μπορούσε, θα είχε κάνει αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης «100% MAGA» («Make America Great Again», Να κάνουμε την Αμερική και πάλι σπουδαία), σε αναφορά στην κίνηση που έχει δημιουργήσει.

Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική εκδοχή του TikTok θα είναι εφοδιασμένη με ένα αντίγραφο του αλγορίθμου της εφαρμογής, ο οποίος θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας της.

«Ο θεμελιώδης στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε τη λειτουργία του TikTok, προσέχοντας παράλληλα ώστε να προστατεύσουμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων των Αμερικανών, σύμφωνα με το νόμο», διαβεβαίωσε χθες, Πέμπτη, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Υποστήριξη από την Κίνα

Το Κογκρέσο, το οποίο εξέφραζε φόβους ότι οι κινεζικές αρχές θα είχαν πρόσβαση στα δεδομένα των αμερικανών χρηστών ή θα τροποποιούσαν τον αλγόριθμο για να τους επηρεάσουν, υιοθέτησε το 2024 νόμο που υποχρέωνε το TikTok να χειραφετηθεί από την ByteDance, διότι διαφορετικά θα απαγορευόταν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε επανειλημμένα την καταληκτική ημερομηνία ώστε να βρεθεί μια συμφωνία. Σύμφωνα με το διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε χθες, η προθεσμία είναι αυτή τη στιγμή η 23η Ιανουαρίου 2026.

Ο Τζέι Ντι Βανς, πρώην επικεφαλής εταιρείας επενδύσεων, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας στην οποία ανατέθηκε να βρει μια λύση για το TikTok, δήλωσε πως η αξία της αμερικανικής οντότητας εκτιμάται σε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας ότι η τελευταία λέξη ανήκει στους επενδυτές.

Ερωτηθείς σχετικά με την επικύρωση αυτής της συμφωνίας από τις κινεζικές αρχές, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε το πράσινο φως του στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα.

«Σέβομαι πολύ τον πρόεδρο Σι και εκτιμώ απεριόριστα το γεγονός ότι ενέκρινε τη συμφωνία, επειδή για να τη φέρουμε σε πέρας, είχαμε αληθινά ανάγκη την υποστήριξη της Κίνας», δήλωσε.

Το Πεκίνο παραμένει πάντως σιωπηλό σχετικά με τη συμφωνία. Ωστόσο στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο προέδρων, ο Σι Τζινπίνγκ είχε ζητήσει από τον αμερικανό ομόλογό του να αποφύγει τους «μονομερείς» εμπορικούς περιορισμούς και να διαφυλάξει ένα κλίμα «χωρίς διακρίσεις» σε βάρος των κινεζικών επιχειρήσεων, είχε μεταδώσει η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

Οι ByteDance και TikTok δεν απάντησαν αμέσως στο Γαλλικό Πρακτορείο που επεδίωξε να επικοινωνήσει μαζί τους.