Οι πρόεδροι της Βραζιλίας και των ΗΠΑ ενδέχεται να συναντηθούν στη Μαλαισία - Real.gr

Οι δύο χώρες προσπαθούν να βρουν μια λύση στους υπέρογκους δασμούς που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν στη Μαλαισία εντός των επόμενων ημερών, ανέφεραν βραζιλιάνικες διπλωματικές πηγές στο πρακτορείο Reuters, την ώρα που οι δύο χώρες προσπαθούν να βρουν μια λύση στους υπέρογκους δασμούς που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Η εφημερίδα O Globo ανέφερε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι συμφωνήθηκε να γίνει μια συνάντηση των δύο ηγετών στη Μαλαισία, αλλά δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα. Βραζιλιάνοι διπλωμάτες εξέφρασαν επιφυλάξεις, μιλώντας στο Reuters, επειδή δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, ένα στέλεχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι γίνονται «συζητήσεις» προκειμένου να οργανωθεί μια συνάντηση στη Μαλαισία, μετά τη φιλική τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρόεδροι τον περασμένο μήνα, όταν συζήτησαν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τους.

Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς για τα περισσότερα βραζιλιάνικα προϊόντα στο 50%, από 10% που ήταν προηγουμένως, συνδέοντας αυτήν την απόφασή του με το «κυνήγι μαγισσών», όπως το αποκαλεί, εναντίον του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος αφού έχασε τις εκλογές του 2022 απέναντι στον Λούλα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ