Κουρσκ: Οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν άλλους τρεις οικισμούς - Real.gr

To ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του ανακατέλαβαν άλλους τρεις οικισμούς στη δυτική περιφέρεια του Κουρσκ, όπου προσπαθούν να απωθήσουν ουκρανικά στρατεύματα τα οποία ελέγχουν τμήματα του εδάφους της επτά μήνες αφότου επέδραμαν περνώντας τα σύνορα.

Σε δήλωση του υπουργείου στο Telegram αναφέρεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν πλέον τους οικισμούς Μάλαγια Λόχνια, Τσερκάσκογε Πορέτσνογε και Κόσιτσα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να τρέπουν σε φυγή τον ουκρανικό στρατό στο έδαφος της περιφέρειας του Κουρσκ», αναφέρεται στη δήλωση.

Νωρίτερα, Ρώσοι στρατιώτες πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα (9 μίλια) μέσα στον αγωγό, τον οποίο η Μόσχα χρησιμοποιούσε μέχρι πρόσφατα για να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Μάλιστα μπλόγκερ που πρόσκειται στο ρωσικό καθεστώς, με ουκρανική καταγωγή δημοσίευσε σχετικό βίντεο.

Ορισμένα ρωσικά στρατεύματα είχαν περάσει αρκετές ημέρες μέσα στον αγωγό πριν χτυπήσουν ουκρανικές μονάδες στην πόλη Σούτζα, υποστήριξε ο blogger Yuri Podolyaka.

Τα ρωσικά κανάλια του Telegram έδειξαν φωτογραφίες των ειδικών δυνάμεων, που φορούσαν μάσκες αερίου και κινούνταν κατά μήκος αυτού που έμοιαζε με το εσωτερικό ενός μεγάλου σωλήνα.

