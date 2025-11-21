Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 33 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας - Real.gr

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 33 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από πέντε ρωσικές περιφέρειες, την Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας.

Τουλάχιστον 8 ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία ενώ τα μαθήματα σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς ανεστάλησαν λόγω επίθεσης με drone, σύμφωνα με το τοπικό κέντρο εκτάκτων περιστατικών.

Στην περιφέρεια Ροστόφ, όπου καταρρίφθηκαν επτά drones, πυλώνας ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές με αποτέλεσμα πάνω από 200 σπίτια να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε ο Γιούρι Σλιουσάρ, ο κυβερνήτης της περιοχής, σε ανάρτηση στο Telegram.