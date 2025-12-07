Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα χωριό στην περιοχή του Χάρκοβο - Real.gr

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον ελέγχο του χωριού Κουτσέριβκα στην περιοχή του Χάρκοβο στα βόρεια της Ουκρανίας, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ομαδικούς βομβαρδισμούς κατά υποδομών μεταφορών της Ουκρανίας, αλλά και εγκαταστάσεων καυσίμων και ενέργειας, όπως και κατά εγκαταστάσεων με drones μεγάλης ακτίνας δράσης, σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων της Ρωσίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από τα πεδία των μαχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters