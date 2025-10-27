Οι Σάσεξ στο κλίμα του Χάλογουιν - Το βίντεο που ανέβασε η Μέγκαν Μαρκλ - Real.gr

Καθώς το Χάλογουιν βρίσκεται προ των πυλών, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) ξεκίνησαν τις οικογενειακές προετοιμασίες χαρίζοντας στους θαυμαστές τους σπάνια στιγμιότυπα.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε ένα κολοκυθοχώραφο μαζί με τα παιδιά του, τον πρίγκιπα ‘Αρτσι και τη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, με τη δούκισσα του Σάσεξ να μοιράζεται τις στιγμές μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το κλιπ, υπό τον ήχο του κλασικού «California Dreamin» των Mamas & the Papas, ξεκινά με την οικογένεια να περιηγείται ανάμεσα στις σειρές από κολοκύθες όπου δεσπόζει ένα σκιάχτρο. Αμέσως μετά, το πλάνο εστιάζει στον εξάχρονο ‘Αρτσι, ο οποίος απολαμβάνει το παιχνίδι τρέχοντας σε έναν λαβύρινθο από καλαμπόκια.