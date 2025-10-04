Γάζα: Οι συγγενείς των ομήρων χαιρετίζουν τη δήλωση Τραμπ και καλούν τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο - Real.gr

Εκφράζοντας την υποστήριξή του στον Τραμπ, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων λέει ότι η διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων θα αποτρέψει τη βλάβη στους αιχμαλώτους.

Οι συγγενείς των ομήρων εκφράζουν την υποστήριξή τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιδρομές του στη Γάζα «ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα».

Ο Ρόνεν Νέουτρα, πατέρας του δολοφονημένου Αμερικανοϊσραηλινού στρατιώτη ομήρου Λοχαγού Ομέρ Μάξιμ Νέουτρα, χαιρετίζει τη δήλωση του Τραμπ ως «μια γενναία κίνηση ηγεσίας», λέγοντας ότι ελπίζει ότι «θα οδηγήσει στην ταχεία απελευθέρωση του γιου μας και των άλλων 47 ομήρων και ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και η ηγεσία της Χαμάς δεν θα βρουν τρόπο να την ματαιώσουν».

Ο πατέρας του δολοφονημένου αιχμαλώτου Λοχία Ιτάι Τσεν, όπως και ο Νιούτρα, διπλής υπηκοότητας ΗΠΑ-Ισραήλ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, λέει ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Υποστηρίζω τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό των ισραηλινών επιδρομών ώστε να εξαντληθεί η ευκαιρία να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι», λέει η Ρούμπι Τσεν. «Η οικογένειά μου περιμένει δύο χρόνια την επιστροφή του γιου μου, ενός Ισραηλινού ήρωα. Ο Πρόεδρος Τραμπ μου δίνει ελπίδα ότι η μέρα που θα ενωθούμε με την Ιταλία είναι κοντά».

Η Einav Zangauker, η μητέρα του ομήρου Matan Zangauker, μοιράζεται τη δήλωση του Trump σε μια ανάρτηση στο X, γράφοντας, «τη διάβασες Netanyahu;»

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων δημοσιεύει επίσης μια δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «στηρίζει σθεναρά τον Πρόεδρο Τραμπ στη δέσμευσή του να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο».

«Η απαίτηση του Προέδρου Τραμπ για άμεση διακοπή του πολέμου είναι απαραίτητη για την αποτροπή σοβαρής και μη αναστρέψιμης βλάβης των ομήρων», αναφέρει. «Καλούμε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να ξεκινήσει αμέσως αποτελεσματικές και γρήγορες διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων μας στην πατρίδα τους».