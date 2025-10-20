Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία - Real.gr

Το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορευτεί πλήρως η εισαγωγή αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία στο πλαίσιο των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται να περάσει στην επόμενη φάση εντός της ημέρας, καθώς οι υπουργοί Ενέργειας καλούνται να υιοθετήσουν το μέτρο.

Οι υπουργοί, που συνεδριάζουν στο Λουξεμβούργο, επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα μέλη του ΕΚ ήδη τάχθηκαν υπέρ σε ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, κάτι που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις πρωτεύουσες.

Βάσει της πρότασης, οι εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) θα απαγορευτεί πλήρως και μόνιμα το 2028 το αργότερο.

Η απαγόρευση που θα εγκριθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης με το ΕΚ θα υιοθετηθεί με απλή πλειοψηφία, συνεπώς χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που εισάγουν αέριο από τη Ρωσία μέσω αγωγών, δεν μπορούν να προβάλουν βέτο.

Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιβολή απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού ΥΦΑ ακόμη νωρίτερα, στο πλαίσιο της προσεχούς δέσμης κυρώσεων στη Ρωσία.

Πέρυσι στη Μόσχα αναλογούσε ακόμη χονδρικά το ένα πέμπτο όλων των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ, και αυξημένου ποσοστού ΥΦΑ, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα κράτη μέλη εισήγαγαν από τη Ρωσία ΥΦΑ αξίας σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι κυρώσεις μπορούν να υιοθετηθούν μόλις συμφωνηθούν από τα 27 κράτη μέλη, χωρίς εμπλοκή του ΕΚ, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ταχύτερα.

Τα τιμωρητικά μέτρα χαρακτηρίζονται προσωρινά και μπορούν να αρθούν όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία κι όταν οι Βρυξέλλες δεν θα βλέπουν πλέον λόγο για την επιβολή τους.

Η αναμενόμενη συμφωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη και το ΕΚ για την απαγόρευση θα έβαζε τέλος στις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν επίσης σήμερα στο Λουξεμβούργο για τις εξελίξεις στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Σε μέρος της συνεδρίασής τους αναμένεται να συμμετάσχει ο ουκρανός ομόλογός τους Αντρίι Σιμπίχα.

Το συμβούλιο των υπουργών θα διεξαχθεί μερικά 24ωρα μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον και την αναγγελία συνάντησης του ρεπουμπλικάνου με τον ρόλο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία.

Στο συμβούλιο θα συζητηθεί η πρόταση να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένοι ρωσικοί πόροι για τη χρηματοδότηση δανείου για να δοθούν πολεμικές επανορθώσεις στην Ουκρανία και η 19η δέσμη κυρώσεων στη Ρωσία.

Θα συζητηθεί επίσης η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η ΕΕ έμεινε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μολαταύτα ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να καταλήξουν σε κοινή θέση. Μια από τις προτάσεις που θα εξεταστούν είναι να παγώσει η επιβολή δασμών σε εισαγωγές από το Ισραήλ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa