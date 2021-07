Οι Αμερικανοί κατέρριψαν UAV παγιδευμένο με εκρηκτικά κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - BINTEO

Αξιωματικοί των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας εξήγησαν ότι άνοιξαν πυρ για να αναχαιτίσουν UAV, το νέο όπλο επιλογής φιλοϊρανικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή.

Από την αρχή του 2021 έχουν σημειωθεί 47 επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ, όπου παραμένουν ανεπτυγμένοι 2.500 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού που σχηματίστηκε εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Missiles detected above United States Embassy in Baghdad, Iraq

Air defenses are currently engaging targets over the United States Embassy. Multiple projectiles are continuing to be detected.

Americans should avoid the area!

