Οι Αρχές της Ονδούρας κατέστρεψαν πάνω από 3,3 τόνους κοκαΐνη - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Τα ναρκωτικά έγιναν στάχτη, καταφέραμε πλήγμα» στις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά, ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, ο Κάρλος Μορασάν.

Η επίδειξη μπροστά στις κάμερες εγγράφεται στην προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας του προέδρου Χουάν Ορλάντο Φερνάντες, ο αδελφός του οποίου, ο Τόνι Ερνάντες, πρώην βουλευτής 42 ετών, καταδικάστηκε τον Μάρτιο να εκτίσει ισόβια κάθειρξη από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ για συνέργεια στη διακίνηση 185 τόνων κοκαΐνης προς την αμερικανική αγορά.

Authorities in Honduras set fire to over 3 tonnes of cocaine seized from drug cartels - AP??????

