Οι βομβαρδισμοί καθυστέρησαν την άφιξη των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Ρωσία και η Ουκρανία κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον σταθμό στη νότια-κεντρική Ουκρανία, που τελεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων αλλά λειτουργεί με το ουκρανικό προσωπικό του.

Οι συνθήκες στο πυρηνικό εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, επιδεινώνονται τις τελευταίες εβδομάδες με τη Μόσχα και το Κίεβο να κατηγορούν ο ένας τον άλλο ότι βομβαρδίζει την περιοχή και προκαλώντας φόβους για μια πυρηνική καταστροφή τύπου Τσέρνομπιλ.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε την ομάδα του ΔΟΑΕ να φθάνει σε μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή με ισχυρή παρουσία Ρώσων στρατιωτών σε κοντινή απόσταση. Ουκρανική πηγή με γνώση της κατάστασης δήλωσε στο Reuters πως η αποστολή «μπορεί να αποδειχθεί πιο σύντομη από ό,τι σχεδιαζόταν».

Νωρίτερα, η ουκρανική κρατική εταιρία ατομικής ενέργειας Energoatom δήλωσε πως οι ρωσικοί βομβαρδισμοί οδήγησαν στο κλείσιμο του ενός από τους μόλις δύο εν λειτουργία αντιδραστήρες του σταθμού, ενώ η Μόσχα δήλωσε πως απέτρεψε μια ουκρανική προσπάθεια να καταληφθεί το εργοστάσιο.

The IAEA mission has already passed through the "grey zone" in the Zaporizhzhia Oblast and entered Russian-controlled territory. Currently, they are going to the Zaporizhzhya NPP. pic.twitter.com/4W3fo8HC66