Οι Βρυξέλλες αποδεσμεύουν 325 εκατ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Το ποσό της βοήθειας είναι 155 τουρκικές λίρες (10 ευρώ) το μήνα ανά άτομο, το οποίο συμπληρώνεται, ανάλογα με το μέγεθος της ωφελούμενης οικογένειας, με τριμηνιαία μπόνους.

«Αυτή η αρωγή είναι πολύτιμη για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, πολλές από τις οποίες έχουν πληγεί σκληρά από την πανδημία του κορονοϊού», δήλωσε, σύμφωνα με μια ανακοίνωση, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων Γιάνεζ Λέναρτσιτς, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα.

Η αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων επιτρέπει την παράταση του προγράμματος αρωγής μέχρι το 2023. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του συνολικού ποσού των 3 δισεκ. ευρώ υπέρ των προσφύγων στην Τουρκία που ανακοινώθηκε στο τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο.

Στη διάρκεια του 2021 είχαν ήδη αποδεσμευθεί 535 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχιστούν οι δράσεις της ΕΕ στην Τουρκία.

Το πρόγραμμα αρωγής εφαρμόζεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία των Ενώσεων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και την τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο.

Η Τουρκία φιλοξενεί περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες, στην πλειονότητά τους Σύρους.

