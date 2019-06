Οι διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού: Επέστρεψαν για να καθαρίσουν τους δρόμους

Την Πέμπτη οι δρόμοι στο Χονγκ Κονγκ «γέμισαν» ξανά από διαδηλωτές, αλλά αυτήν τη φορά ο λόγος ήταν διαφορετικός. Δεν υπήρξε ούτε ένταση, ούτε αστυνομικοί προσπάθησαν να τους σταματήσουν.

Εκατοντάδες νέοι και νέες βγήκαν ξανά στους δρόμους για να τους καθαρίσουν από τα σκουπίδια που οι ίδιοι δημιούργησαν την προηγούμενη μέρα. «Θέλουμε απλά να είμαστε υπεύθυνοι. Αφού εμείς δημιουργήσαμε όλα αυτά τα σκουπίδια, εμείς έχουμε την ευθύνη να τα καθαρίσουμε. Έπρεπε να το κάνουμε για την πόλη μας», ανέφερε ένας εκ των διαδηλωτών.

#HongKong student Cherry Chan was among the #ExtraditionBill protesters outside the government headquarters on Wednesday. She was there on Thursday again – but to clear rubbish https://t.co/1jW6fjZPx3pic.twitter.com/MCc5XIbcay