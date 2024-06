Οι Δημοκρατικοί ανησυχούν για την εμφάνιση Μπάιντεν στο debate - «Η επίδοσή του τον βγάζει από την κούρσα»

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Μπάιντεν ήταν κρυωμένος προκειμένου να εξηγήσουν τη βραχνάδα στη φωνή του. Αλλά η άνιση επίδοση του προέδρου προκάλεσε ανησυχία ακόμη και μεταξύ κάποιων Δημοκρατικών και ενδέχεται να ενέτεινε την ανησυχία των ψηφοφόρων ότι ο 81χρονος είναι πολύ μεγάλος για μία ακόμη προεδρική θητεία.

Η προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού και σύμμαχοί του προσπάθησαν να δείξουν ότι δεν επηρεάστηκαν από την επίδοσή του, αλλά σίγουρα αποτελεί πλήγμα για την υποψηφιότητά του, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

