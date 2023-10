Οι δυνάμεις του Ισραήλ περικυκλώνουν τη Γάζα - «Κόλαση πάνω στη Γη» λέει ο Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος εξέφρασε έντονη ανησυχία σήμερα για τα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς.

Βρίσκονται σε εξέλιξη «συνεχή πλήγματα του πυροβολικού και της αεροπορίας στην περιοχή Τελ αλ Χάουα όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Κουντς», τόνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το κτίριο τρέμει και οι εκτοπισμένοι άμαχοι και οι ομάδες που εργάζονται έχουν καταληφθεί από φόβο και πανικό», πρόσθεσε.

???? An ISRAELI AIRSTRIKE just targeted Gaza’s only specialized CANCER HOSPITAL! pic.twitter.com/PsroafvXUO