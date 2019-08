Οι δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ έπληξαν σχολή αεροπορίας στη Λιβύη

Χθες Δευτέρα τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Μουρζούκ σε επιδρομή τηλεκατευθυνόμενου, μη επανδρωμένου αεροσκάφους που αποδόθηκε στον ΛΕΣ από αξιωματούχους.

?????? An UAV Wing Loong (used by Gen. Haftar army) was shot down this morning south of Misrata, #Libya.

More photos and details: https://t.co/fpASnG5jAmpic.twitter.com/C3OopPPZ9i