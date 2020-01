Οι ειδικές Δυνάμεις του Ιράν ύψωσαν κόκκινο λάβαρο εκδίκησης για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί - ΒΙΝΤΕΟ

Ακολούθησε η απειλή του διαδόχου του Κασέμ Σουλεϊμανί, του Εσμαΐλ Καανί κατά των Αμερικανών. Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, ο Καανί αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υποστήριξε ότι αναμένει να δει πολλά πτώματα Αμερικανών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Και το Σάββατο μέλη της Δύναμης Κουντς, στην οποία ήταν διοικητής ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ύψωσαν το κόκκινο λάβαρο στην οροφή του τεμένους Jamkaran, το οποίο μεταφράζεται ως μήνυμα πως είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ως εκδίκηση για τον θάνατο του Ιρανού υποστράτηγου.

#BREAKING: #IRGC Quds Force raised Red Flag of Jihad over Dome Of Jamkaran Mosque near #Qom as a message for its readiness to carry-out terror attacks across the world in revenge of #Soleimani's death. Ayatollahs say their Imam Mehdi is hiding in the water well of this mosque! pic.twitter.com/oDgppL0Kf4