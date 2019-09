Οι επόμενες κινήσεις μετά την απόφαση για έναρξη έρευνας παραπομπής του Τραμπ

Το σημείο αιχμής

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μην δημοσιοποιήσει και να υποβαθμίσει την καταγγελία του πληροφοριοδότη σε βάρος του προέδρου Τραμπ, επιτάχυνε τις εξελίξεις.

Οι ισχυρισμοί που έχουν γίνει γνωστοί και σύμφωνα με τους οποίους, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την καθυστέρηση χορήγησης της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ημέρες πριν συνομιλήσει με τον πρόεδρο της χώρας, για την διεξαγωγή έρευνας για τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ, αποτέλεσαν επίσης, το σημείο αιχμής για τους Δημοκρατικούς στην Βουλή των Αντιπροσώπων που ήταν δισταχτικοί ως προς την παραπομπή του Τραμπ, για να προχωρήσουν στο επόμενο ιστορικό βήμα.

Trump takes victory lap on world stage, but policies have little to show: ANALYSIS - ABC News - via @ABChttps://t.co/UtwzJRPxzz