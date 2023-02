Oι HΠΑ κατέρριψαν «ιπτάμενο αντικείμενο» πάνω από την Αλάσκα

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι είπε ότι η κατάρριψη έγινε κατόπιν εντολής του προέδρου Τζο Μπάιντεν επειδή θεωρήθηκε ότι το αντικείμενο αυτό συνιστούσε απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

The White House has just confirmed the US Air Force has attacked a second Chinese balloon over the waters near Alaska.

US attacks on Chinese aircraft are becoming a regular occurrence.